شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصفيات النهائية لاختيار أبطال أولمبياد المحافظات الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت التصفيات النهائية الخاصة بألعاب القوى لإدارة الضبعة والمؤهلة إلى التصفيات النهائية على مستوى المحافظات الحدودية، والتي تتم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبحضور عدد من المتخصصين في ألعاب القوى بإدارة الضبعة ومديرية الشباب والرياضة على مستوى المحافظة لاختيار أصحاب أفضل النتائج وأقربها إلى التمثيل الجيد لمطروح في الألعاب الأوليمبية على مستوى المحافظات الحدودية.

واكد خالد عبدالحميد، مدير الشباب والرياضة بمطروح، في بيان، الاثنين، أن تلك التصفيات تتم بمنتهى النزاهة والشفافية من اجل الحصول على مشروع بطل يقدم نموذج يحتذى به في محافظته كي يصبح مجهزا ليكون بطلا يمثل مصر في المحافل الدولية ويكون فخرا لمطروح وأبنائها.

تأتي تلك التصفيات تحت اشراف محمد انور مدير ادارة الرياضة وبمشاركة من طلاب المدرسة الفنية النووية بالضبعة ورجال التربيةوالتعليم بمطروح.

يذكر أن بطولة الاولمبياد للمحافظة الحدودية ستقام نهائيات في الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ.