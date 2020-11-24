شكرا لقرائتكم محمد فضل: كاف يحدد غدا موقف حضور الجماهير لنهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عصو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعقد اجتماع غدا مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي غدا لحسم حضور الجماهير مباراة الزمالك والأهلى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال فضل فى تصريحات تلفزيونية :"التوصية من جانب اتحاد الكرة حضور من 5 إلى 10 آلاف مشجع لمباراة نهايي أفريقيا والأمر سيتم حسم غدا من جانب الاتحاد الأفريقي".

وأضف: "اتمني فى حالة حضور الجماهير تشجيع كل جمهور لفريقه بكل أدب واحترام وعدم التعرض للفريق الأخر وستكون مباراة تاريخية".

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.