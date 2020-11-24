شكرا لقرائتكم شوقي غريب عن مباراة الزمالك ضد الأهلي في نهائي القرن: كلنا أسرة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري ثقته في خروج مباراة الزمالك ضد الأهلي في نهائي القرن بالصورة التي تليق بمكانة مصر الكروية والإفريقية.

وقال شوقي غريب في تصريحاته خاصة لبرنامج "ملعب اون تايم": "أهم ما في المباراة أن نعزز ونرفع شعار لا للتعصب خاصة وأن المباراة ستقام في الغالب بدون جماهير".

أضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "اللاعبين سواء من الأهلي أو الزمالك أخوة والعلاقة بينهم في معسكرات الفراعنة تكون أفضل ما يكون والحساسية غالباً تكون في حضور الجماهير لملعب المباراة وهي ما تفرض على اللاعبين مسئولية اتجاه خروج هذه المواجهة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الكروية خاصة وأننا جميعاً أسرة واحدة".

وواصل شوقي غريب: "الأهلي والزمالك سيشاركان معاً في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم ويمثلان صاحب المركزين الأول والثاني في الدوري المصري، كما أنهما أبطال القارة الافريقية بعدما وقعا في المباراة النهائية لذلك يجب استغلال كل هذا للتأكد على ريادة الكرة المصرية".

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساءاً صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.