شكرا لقرائتكم طبيب المنتخب يتحدث عن إصابة محمد صلاح والنني وكوكا بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، أن من الوارد يكون صلاح والنني وكوكا أصيبوا بالفيروس قبل الحضور إلى مصر ونشط لديهم بعد الانضمام للمعسكر.

وقال أبو العلا في تصريحاته تلفزيونية إن اتحاد الكرة لم يأخذ برأيي في حضور محمد صلاح زفاف شقيقه ، ولا يمكن الجزم بأن محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا في زفاف شقيقه.

وتابع أن كوكا حالته جيدة ويخضع لمسحات كورونا تباعا حتى تصبح نتيجته سلبية بالتدريج وصلاح والنني سافرا إلى إنجلترا في طائرة إسعاف.

أكد طبيب المنتخب الوطني، ان الجهاز الطبي لم يقصر على الاطلاق خلال الفترة الأخيرة موضحا:" "التقينا مع طبيبة استشاري لمكافحة فيروس كورونا قبل معسكر منتخب مصر وسافرنا إلى توجو ومعنا كميات من المطهرات للوقاية من فيروس كورونا ووضعنا جدول للمسحات في معسكر منتخب مصر الأخير.

واختتم: جهاز منتخب مصر خضع لمسحة كورونا أول أمس الأحد وجاءت نتيجتها سلبية وفعلنا كل ما بوسعنا حتى نستطيع السيطرة على أي إصابة بكورونا تظهر في منتخب مصر وتأخر إجراء المسحة لمنتخب مصر بعد الوصول إلى توجو كان أمر خارج عن إرادتنا".