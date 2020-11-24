شكرا لقرائتكم أحمد بلال : رمضان صبحي هو اللاعب اللي ملوش بديل فعلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن رمضان صبحي هو اللاعب اللي ملوش بديل الحقيقي في الوقت الحالي وليس عبد الله السعيد، وقال بلال لـ"الخليج 365" :" رمضان صبحي لاعب كبير ورحيله سيمثل خسارة كبيرة للفريق الأحمر وبديله سواء طاهر محمد طاهر او أي صفقة جديدة سيكون بمثابة البطيخة التي قد تكون غير مفيدة للفريق"

واستشهد أحمد بلال بحسين الشحات معلقاً :"الأهلي تعاقد مع حسين الشحات بمبلغ كبير للغاية ولكنه لم يقدم المطلوب والمرجو منه حتى الأن"

وأجرى أحمد بلال نجم الأهلي والكرة المصرية السابق حواراً مطولاً خلال ندوته باليوم السابع تطرقت للحديث في العديد من الملفات أبرزها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.