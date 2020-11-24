شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال يطالب بتأجيل نهائي القرن بسبب إصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة نهائي أفريقيا بسبب إصابات كورونا بين اللاعبين.

وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية يجب على الكاف تأجيل اللقاء بسبب زيادة أعداد كورونا بين لاعبي الفريقين والاتحاد الافريقي قام بتأجيل المباراة من قبل بسبب الرجاء المغربي".

وأضاف: "لا يهمني اللائحة التى وضعها الكاف عقب مباراة الرجاء الأمر الآن أصبح صعب بسبب تعرض لاعبين مهمين فى الفريقين بالكورونا".

أكد عبدالعال صعوبة مباراة قمة نهائي أفريقيا موضحا أنها الأولى فى تاريخ قارة أفريقيا قائلا:" مباريات القمة تتسم بالحرص دائما ولكن الناديين ظهرا بشكل سييء للغاية فى مباراتي كأس مصر على الرغم من مشاركة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين".

تابع: " إصابات لاعبي الأهلي بالكورونا غير مؤثرة عكس الزمالك لأن الونش أفضل لاعب فى مصر خلال الوقت الحالي".

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.