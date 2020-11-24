شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي ينقص الفتى الذهبي هالاند ليصبح أحد عمالقة كرة القدم؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان الدولي النرويجي ارلينج هالاند لاعباً مغموراً في سبتمبر عام 2019 عندما استهل موسمه مع سالزبورج في الدوري النمساوي لكرة القدم، إلا أن تألقه في دوري أبطال أوروبا لفت أنظار عالم المستديرة إليه بعد تسجيله ثمانية أهداف في دور المجموعات، لينجح بوروسيا دورتموند الألماني في الحصول على خدماته، لكن ما الذي ينقص الفتى الذهبي ليصبح أحد عمالقة اللعبة؟

عن 20 عاماً، لم يعد يعتبر هالاند موهبة صاعدة؛ بل بات لاعباً يشكل الفارق في مباريات فريقه بشكل منتظم، على الرغم من أنه لا يزال يمتلك العديد من الجوانب ليطوّرها وفقاً للخبراء والمخضرمين.

ومنذ قدومه إلى دورتموند مطلع العام الحالي، سجل الدولي النرويجي 23 هدفاً في 22 مباراة في الدوري الألماني، كما يمتلك 14 هدفاً في 11 مباراة في دوري الأبطال، وستة أهداف في 7 مباريات مع منتخب بلاده.

وتوّج السبت بجائزة «الفتى الذهبي» التي تمنحها صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية بمشاركة تصويت من صحف أوروبية لأفضل لاعب تحت 21 عاماً في القارة العجوز. وبعد ساعات قليلة، أثبت أحقيته المطلقة بالفوز بها، بعد أن أصبح أصغر لاعب يسجل سوبر هاتريك (أربعة أهداف) في البوندسليجا خلال الفوز 5-2 على هرتا برلين.

دوري الأبطال

ولفت بداية الأنظار بتسجيله «هاتريك» في مرمى جنك البلجيكي في أول جولة من دوري الأبطال الموسم الماضي، حين كان لا يزال في صفوف سالزبورج، حيث أصبح عن 19 عاماً و58 يوماً، ثالث أصغر لاعب يسجل هاتريك في المسابقة القارية بعد الإنجليزي واين روني والإسباني راوول جونساليس.

وواصل تألقه ليصبح أول لاعب تحت 20 عاماً يسجل في المباريات الخمس الأولى من دوري الأبطال، قبل أن ينهي الموسم الماضي في ثاني ترتيب الهدافين في المسابقة القارية خلف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (15) نجم بايرن ميونيخ، بعد أن سجل هدفين ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ16 بعد انتقاله إلى دورتموند في يناير رافعاً رصيده إلى 10 أهداف.

ومع انتقاله إلى دورتموند الذي يلتقي كلوب بروج البلجيكي الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال، صدم الجميع بخمسة أهداف في أول مباراتين في سابقة في تاريخ الدوري، بينها هاتريك ضد أوجسبورج في مباراته الأولى ليصبح أول لاعب بديل يحقق هذا الإنجاز في أولى مشاركاته في البوندسليجا بعد أن دخل في الدقيقة 56.

نجم عالمي



لكن ما الذي ينقص هالاند ليصبح نجماً عالمياً بمصاف الكبار؟ الانتقال إلى أحد عملاقة الأندية الأوروبية للبدء في حصد الألقاب والبطولات؛ إذ عليه أن يثبت أنه قادر على اللعب بمستوى ثابت في المناسبات الكبرى.

ويقول الدولي الألماني ميروسلاف كلوزه، أفضل هداف في تاريخ كأس العالم ( 16 هدفاً): «هالاند مهاجم رائع ولديه عقلية قوية للغاية: التزامه، إرادته، غضبه، هو متكامل لكن يتعين عليه التطور قريباً ليصبح لاعباً ضمن مجموعة، في الوقت الراهن، يخدمه زملاؤه بالكرات في العمق ويعتمد على سرعته، ولكن بعد موسمين أو ثلاثة، سيدرسه خصومه جيداً؛ لذا يتعين عليه أن يغيّـر طريقة لعبه».

ولكن حتى هذه اللحظة، فإن تحليل المدافعين في الفرق المنافسة لم ينجح في إيقاف انطلاقة الصاروخية. ويعتبر اللاعبون الأكثر خبرة أن على هالاند معرفة كيفية توظيف واستغلال طاقاته؛ إذ يشير مدافع دورتموند السابق الصربي نيفين سوبوتيش، إلى أن النرويجي يلعب من كل قلبه، حتى يصبح منهكاً إلى أقصى الحدود.

ويعتبر سوبوتيتش (31 عاماً) أن على هالاند أن يتبع مثال ليفاندوفيسكي الذي يوفر كثيراً من طاقته خلال المباراة ويفجرها عندما يحتاجه فريقه.

غريزة استثنائية

متسلحاً بسرعته وغريزة استثنائية لتسجيل الأهداف، يمتلك هالاند القدرة على التطور فنياً وتحسين تعامله مع الكرات الهوائية والتسجيل برأسه والإفادة من طوله (1,94 متر)، كما عليه أن يطور أداءه على صعيد الدفاع إذا ما أراد أن يلعب يوماً مع ناد كبير.

ويبدو أن هذا الشاب الذي ولد في مدينة ليدز الإنجليزية عام 2000 حين كان والده ألف اينغي يلعب مع فريق المدينة الذي عاد هذا الموسم إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 16 عاماً، يمتلك كل الإمكانيات الذهنية لتحقيق ذلك.

وقد وصفته صحيفة كيكر الألمانية بأنه «من الناحية الاحترافية، يسير هالاند على الطريق الصحيح يعمل خارج مركز تدريب بوروسيا دورتموند مع مدرب لياقة بدنية شخصي، ويعتني بنظامه الغذائي ونومه وصحته، ولا يتردد أبداً في العمل لساعات إضافية بعد الحصص التدريبية».

فيما اعتبر ميكايل تسورك المدير الرياضي في النادي الأصفر والأسود بعد تسجيل لاعبه سوبر هاتريك، أن ارلينج لا زال في بداية مسيرته، ولكنه يمتلك كل شيء ليصبح لاعباً عظيماً.