شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع مع وليد سليمان برنامج العلاج من "كورونا" ومسحة جديدة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، عدة اتصالات هاتفية خلال الساعات الماضية للاطمئنان على وليد سليمان لاعب الفريق بعد إصابته بفيروس كورونا أمس، الأحد، وعزله في المنزل، واطمأن مدير الكرة وطبيب الفريق من "حاوي" الأهلي على قيامه بتنفيذ بروتوكول العلاج من فيروس كورونا في المنزل بعدما أثبتت المسحة التي خضع لها اللاعب مؤخرًا إصابته ونجله "سليم" بالفيروس، ومن المقرر أن يخضع سليمان لمسحة جديدة بعد غدٍ، الأربعاء، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والتي سيخضع لها جميع لاعبي الأهلي والزمالك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

يذكر أن خماسي الأهلي، وليد سليمان وصالح جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان أُصيب بكورونا على مدار الأيام الماضية.

على صعيد متصل، أكد مسئولو الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لا يُعاني من أية إصابات بفيروس كورونا كما زعمت بعض التقارير خلال الساعات الأخيرة، وأكد مسئولو أن الشناوي شارك في مران الفريق مساء اليوم حيث خاض تدريبات في الجيم قبل أن يشارك في المران الجماعي للفريق، وهو ما يؤكد أن الحارس الدولي سليم تمامًا ولا يُعاني من أية إصابات سواء بكورنا أو غيرها وأن الحارس متواجد حاليًا في معسكر الأهلي الذي يستعد من خلاله لنهائي أفريقيا.

من ناحية أخرى، دعا شادى محمد كابتن الأهلى السابق، جماهير القلعة الحمراء، إلى الالتزام بالهدوء خلال الفترة الحالية، وعدم تتبع الأخبار غير الصحيحة عن الفريق والتى يشير بعضها إلى إصابة لاعبى الفريق الأحمر بكورونا، وقال شادى محمد عبد حسابه الشخصى على تويتر: "أطالب جمهور الأهلي بالهدوء، هدوء يا أعظم جمهور، الأهلي بمن حضر، وأي 11 راجل في الملعب هيوفي بالغرض، متقلقوش، اطمئنوا الأهلي بخير، وبلاش تتتبعوا اخبار بير السلم، مطلوب الهدوء والثقه والدعم النفسي فقط لاغير.