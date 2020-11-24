والد عمرو فهمي عن إيقاف أحمد أحمد: نجلي كان محقا في معركته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن إيقاف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي، أثبت أن نجله الراحل عمرو فهمي كان على حق في محاربته للفساد داخل "كاف".

وقال مصطفى مراد فهمي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "القرار اُتخذ بناءً على مستندات اطلع عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد مدة طويلة من الدراسة وليس من فراغ".

وأضاف: "إيقاف رئيس كاف أثبت أن عمرو فهمي كان على حق في محاربته الفساد داخل الاتحاد الإفريقي وفي معركته ضد أحمد أحمد".

وأكمل: "أحمد أحمد كان هو من اختار عمرو فهمي لتعيينه في كاف، وكانت ضمن أولويات نجلي تصحيح المسار وتعديل العقد بين الاتحاد الإفريقي وشركة لاجادير، الذي لم يتم رغم جهود عمرو فهمي في هذا الملف".

وأوضح: "مبادئ عمر فهمي حتمت عليه شكوى أحمد أحمد، الذي رفض حضور عمرو فهمي في اجتماع اللجنة التنفيذية للدفاع عن نفسه، بالإضافة إلى أن الكوادر المصرية في كاف رحلت في وجود أحمد أحمد".

وواصل: "عدم وجود كودار مصرية في كاف مؤشر للعنصرية في ظل وجود مقر كاف بالقاهرة".

وأتم والد عمرو فهمي قائلا: "كنت قلقًا من لطول فترة دراسة لجنة الأخلاقيات للملف، لكنها قررت في النهاية إيقاف أحمد أحمد عن ممارسة أي نشاط رياضة لمدة خمس سنوات مع تغريمه 200 ألف فرانك سويسري".