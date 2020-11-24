ميدو: الزمالك قادر على تجاوز أي فريق في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على تجاوز أي فريق في مصر، مشيرا إلى أن النتائج الأخيرة تمنحه الثقة قبل مواجهة الأهلي في المباراة النهائية بطولة لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك" مساء اليوم الإثنين: "الزمالك قادر على الفوز على أي فريق في مصر وهو في كامل تركيزه، لديه لاعبين مميزين وأتمنى فوزه في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف المدير الفني السابق للأبيض: "المباراة أمام الأهلي ستكون صعبة، لكن النتائج الأخيرة للزمالك تمنحه مزيدا من الثقة في اللقاء، التحضير النفسي مهم من المديرين الفنيين للناديين بجانب اللاعبين الكبار في الفريقين".

وأتم قائلا: "هناك عوامل كثيرة ستقرر من سيفوز في المباراة، لكن يجب على الفريق الخاسر أن يهنئ الفريق الفائز، التنافس الطبيعي ولكن بعد المباراة يجب أن مصافحة اللاعبين لبعضهم وأتمنى أن تكون مباراة مميزة".