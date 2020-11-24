مدير تسويق استادات: هدف الشركة استغلال المنشآت المهدرة

أكد عمرو حسن، مدير التسويق بشركة استادات القابضة تلقي الشركة لـ12 ألف طلب عضوية للانضمام لأندية سيتي كلوب، في أول ١٨ يوما فقط من بدء الإعلان عن المشروع في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هدف الشركة الاستثماري هو استغلال المنشآت المهدرة في مختلف المحافظات.
وقال عمرو حسن، في تصريحاتلبرنامج كلمة أخيرة عبر قناة أون : تلقينا 12 ألف طلب عضوية في سيتي كلوب، في المرحلة الأولى وأسعار الاشتراك للأسرة من 40 - 60 ألف جنيه".
وتابع :"لدينا خدمات لكل الشباب والأطفال مثل الألعاب الرياضية وألعاب جديدةلهم، أبرزها ألعاب الفيديو، وحرصنا على تقديم تلك الخدمة، لأهالينا في الأقاليم، لأنهم يستحقون أن نبذل الكثير من المجهود لإسعادهم".
وأنهى: "وحرصنا على استغلال المنشآت غير المستغلة والتي تحتاج لمستثمر يقوم بااستغلالها بالنحو الاكفأ ومن ثم جاء رهاننا على المواطن وبالتالي قررنا النزول للمحافظات لاستغلال هذه النقطة الغائبة وفي رسالة مهمة وهي تشجيع للمستثمرين للتوجه إلى الإقاليم باعتباره استثمار أمثل يحقق عائد جيد".
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