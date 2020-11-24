ميدو يوضح روشتة التتويج بدوري أبطال أفريقيا

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو أن لا يوجد فريق أفضل من الاخر بين الأهلي والزمالك قبل نهائي دوري الأبطال الجمعة المقبل. وقال ميدو خلال حديثه ببرنامجه أوضة اللبس : " لو حد قال ان الزمالك أفضل بيضحك علينا ولو الأهلي بيضحك علينا برضه المكسب هيكون اللي هيقدر يتعامل مع المطبات". ان الزمالك أفضل بيضحك علينا ولو الأهلي بيضحك علينا برضه المكسب هيكون اللي هيقدر يتعامل مع المطبات". وأضاف " اللي هيوصل الى أقل عدد كورونا قيمة المباراة كبيرة ولكن خسارة مباراة عمر ماهتنقص من تاريخ الأهلي او الزمالك مينفعش مباراة كرة قدم تعكر صفو علاقتنا ابدا الدنيا متستاهلش نهائيًا". قيمة المباراة كبيرة ولكن خسارة مباراة عمر ماهتنقص من تاريخ الأهلي او الزمالك مينفعش مباراة كرة قدم تعكر صفو علاقتنا ابدا الدنيا متستاهلش نهائيًا". ويصطدم الزمالك بالاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا لاول مرة في التاريخ يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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