مهاب ياسر يصل القاهرة استعدادًا لبطولة إفريقيا

وصل مهاب ياسر قائد منتخب مصر للناشئين تحت 18 سنة إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين من أجل الانتظام في معسكر الفراعنة استعدادًا لبطولة إفريقيا.

وحضر مهاب ياسر من السنغال في ظل وجوده في معسكر NBA Africa

ليبدأ الاستعداد مع باقي اللاعبين لمنافسات إفريقيا التي تنطلق في شهر ديسمبر القادم في مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وخضع مهاب ياسر مساء اليوم الاثنين إلى المسحة الطبية الخاصة بالمنتخب بصحبة

باقي زملائه. وفي سياق مختلف، فقد تم عزل 4 لاعبين من صفوف منتخب الناشئين في الإسكندرية بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا

ووفقًا للبروتوكول الطبي، فقد تم متابعة حالة الرباعي المصاب وعزلهم في أماكن منعزلة تحت إشراف إداري وطبي، فيما عاد باقي اللاعبين إلى القاهرة استعدادًا لانطلاق معسكر المنتخب الأخير في القاهرة.