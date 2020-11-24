وصل مهاب ياسر قائد منتخب مصر للناشئين تحت 18 سنة إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين من أجل الانتظام في معسكر الفراعنة استعدادًا لبطولة إفريقيا.
وحضر مهاب ياسر من السنغال في ظل وجوده في معسكر NBA Africaليبدأ الاستعداد مع باقي اللاعبين لمنافسات إفريقيا التي تنطلق في شهر ديسمبر القادم في مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.
وخضع مهاب ياسر مساء اليوم الاثنين إلى المسحة الطبية الخاصة بالمنتخب بصحبةباقي زملائه. وفي سياق مختلف، فقد تم عزل 4 لاعبين من صفوف منتخب الناشئين في الإسكندرية بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا.
ووفقًا للبروتوكول الطبي، فقد تم متابعة حالة الرباعي المصاب وعزلهم في أماكن منعزلة تحت إشراف إداري وطبي، فيما عاد باقي اللاعبين إلى القاهرة استعدادًا لانطلاق معسكر المنتخب الأخير في القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مهاب ياسر يصل القاهرة استعدادًا لبطولة إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.