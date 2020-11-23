شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: نفسي الزمالك يكسب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمني حازم إمام لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق فوز الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على نظيره الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبل.
وقال الثعلب الصغير في تصريحات لقناة الزمالك الرسمية: «الزمالك قادر على الفوز وأتمني أن يكون التوفيق حليفه أمام الأهلي وأن تفرح الجماهير البيضاء باللقب السادس واضافك انا زملكاوي ومشجع في المقام الأول وأتمني فوز فريقي» .
وتابع: «أي نتيجة لن تؤثر على قيمة وتاريخ ومكانة الزمالك لان الزمالك لم ولن يقف على مباراة أو بطولة فالزمالك اكبر من ذلك» .
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