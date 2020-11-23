شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل تدريباته اليومية على الاستاد تحت قيادة الكابتن علي ماهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، مساء اليوم على الاستاد تدريباته اليومية استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام ، وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة.
وركز الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق على عدد من الوحدات البدنية والفنية وخاصة المتعلقة منها بحُسن الانتشار في الملعب واللعب من لمسة واحدة وسرعة التحول من الدفاع للهجوم
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