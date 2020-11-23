شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يفوز على النصر فى ديربي الرياض والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انفرد فريق الهلال بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه النصر 2 /صفر اليوم الاثنين، في المرحلة الخامسة.
وفي وقت سابق اليوم تعادل الشباب مع مضيفه أهلي جدة 2 /2 كما تعادل الفيصلي 1 /1 مع ضيفه اتحاد جدة.
وفي مباريات أخرى فاز الرائد على ضيفه ابها 2 /1 والعين على مضيفه ضمك 2 /صفر وتعادل القادسية مع الباطن 2 /2.
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