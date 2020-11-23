شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يفوز على النصر فى ديربي الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انفرد فريق الهلال بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه النصر 2 /صفر اليوم الاثنين، في المرحلة الخامسة.

وفي وقت سابق اليوم تعادل الشباب مع مضيفه أهلي جدة 2 /2 كما تعادل الفيصلي 1 /1 مع ضيفه اتحاد جدة.

وفي مباريات أخرى فاز الرائد على ضيفه ابها 2 /1 والعين على مضيفه ضمك 2 /صفر وتعادل القادسية مع الباطن 2 /2.