شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كاريلي «أعرج» والان مع التفاصيل
وفرطت كتيبة كاريلي في المحافظة على تقدمها للمرة الرابعة، إذ خسر أمام الاتفاق بعد أن كان متقدماً بهدف لفهد المولد، وفاز أمام الأهلي، وتعادل أمام الفتح والتعاون والفيصلي، ليخرج برصيد 6 نقاط من 15 نقطة.
وحمل عدد من الجماهير الاتحادية مدرب الفريق البرازيلي مسؤولية خسارة 9 نقاط، بسبب طريقة لعبه الدفاعية، في حين تعتقد بعض الجماهير أن تراخي اللاعبين وعدم التوفيق هي الأسباب الحقيقية لبقاء الاتحاد متراجعاً في سلم الترتيب.
من جهته، علق مدرب الاتحاد كاريلي على التعادل مع الفيصلي بقوله «ما زلنا في بداية الموسم، ونحاول أن نصلح أخطاءنا، مؤخراً وصل اللاعبون الجدد ويحتاجون لوقت كاف حتى يندمجوا مع الفريق وكذلك فهم خصائصهم بشكل افضل».
ورفع كاريلي، ومدرب الفيصلي شاموسكا "تيشيرت" يحمل صورة مدرب شباب الهلال الراحل كارلوس أماديو الذي توفي بسبب أزمة قلبية قبل أيام.
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