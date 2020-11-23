شكرا لقرائتكم الأهلي يتابع مع وليد سليمان برنامج علاج كورونا.. ومسحة جديدة الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي والدكتور خالد محمود طبيب الفريق عدة إتصالات هاتفية خلال الساعات الماضية للإطمئنان على وليد سليمان لاعب الفريق بعد إصابته بفيروس كورونا أمس ، الأحد، وعزله في المنزل ، وأطمأن مدير الكرة وطبيب الفريق من "حاوي" الأهلي على قيامه بتنفيذ بروتوكول العلاج من فيروس كورونا في المنزل بعدما أثبتت المسحة التي خضع لها اللاعب مؤخراً إصابته ونجله "سليم" بالفيروس ، ومن المقرر أن يخضع سليمان لمسحة جديدة بعد غد ، الأربعاء، تحت إشراف الإتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والتي سيخضع لها جميع لاعبي الأهلي والزمالك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.

يذكر أن خماسي الأهلي ، وليد سليمان وصالح جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان أُصيب بكورونا على مدار الأيام الماضية.

على صعيد متصل ، أكد مسئولو الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لا يُعاني من أية إصابات بفيروس كورونا كما زعمت بعض التقارير خلال الساعات الأخيرة، وأكد مسئولو أن الشناوي شارك في مران الفريق مساء اليوم حيث خاض تدريبات في الجيم قبل أن يشارك في المران الجماعي للفريق، وهو ما يؤكد أن الحارس الدولي سليم تمامًا ولا يُعاني من أية إصابات سواء بكورنا أو غيرها وأن الحارس متواجد حاليًا في معسكر الأهلي الذي يستعد من خلاله لنهائي أفريقيا.