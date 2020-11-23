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شكرا لقرائتكم محمد الشناوي .. الأهلي ينتظر نتيجة عينة كورونا للتأكد من سلامة الحارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل محمد الشناويبات اسم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حديث الساعة في القلعة الحمراء بعدما ترددت أنباء عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.
اصابة محمد الشناوي
واستعرض الحساب الرسمي لدورى أبطال أفريقيا، تصديات الحارس الدولى محمد الشناوى لاعب الأهلى، قبل مواجهة فريقه أمام الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجارى.
ونشر الحساب الرسمي لدورى الأبطال على موقع "تويتر"، فيديو لأبرز تصديات محمد الشناوى معلقا عليها: "مجموعة من أفضل تصديات محمد الشناوي حارس الأهلي في الطريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".
يخوض محمد الشناوى حارس الأهلى واحداً من أفضل مواسمه مع النادى الأهلى، خاصة بعدما حط الرقم القياسى لشريف إكرامى محلياً وأنهى الموسم بـ23 مباراة بشباك نظيفة.
نفى وكيل أعمال محمد الشناوي، حازم الحديدي، حارس منتخب مصر والنادي الأهلي، كافة الأنباء التي تتردد حول إصابة الحارس بفيروس كورونا.
محمد الشناويوقال الحديدي في تصريح تلفزيونية اليوم "إن محمد الشناوي سليم ولم يصب بفيروس كورونا كما ردد البعض".
وتابع، أن اللاعب يشارك في مران الأهلي بالوقت الجاري بشكل طبيعي قائلا: "أطمئن جماهير النادي الأهلي على محمد الشناوي ، وهو جاهز لنهائي دوري أبطال إفريقيا" مؤكدا أن الحارس الدولي يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية ويركز في تدريبات الأهلي بشكل كبير استعدادا للمباراة المرتقبة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوي أبطال إفريقيا، ويعتبر الشناوي من أهم لاعبي الأهلي خلال المباراة النهائية.
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