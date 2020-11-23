محمد الشناوي .. الأهلي ينتظر نتيجة عينة كورونا للتأكد من سلامة الحارس

بات اسم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حديث الساعة في القلعة الحمراء بعدما ترددت أنباء عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.

اصابة محمد الشناوي

ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن الجهاز الفني ينتظر نتيجة التحليل الذي خضع له الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة بعد خضوع الجميع لتحليل فيروس كورونا المستجد

واستعرض الحساب الرسمي لدورى أبطال أفريقيا، تصديات الحارس الدولى محمد الشناوى لاعب الأهلى، قبل مواجهة فريقه أمام الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجارى.

ونشر الحساب الرسمي لدورى الأبطال على موقع "تويتر"، فيديو لأبرز تصديات محمد الشناوى معلقا عليها: "مجموعة من أفضل تصديات محمد الشناوي حارس الأهلي في الطريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".

يخوض محمد الشناوى حارس الأهلى واحداً من أفضل مواسمه مع النادى الأهلى، خاصة بعدما حط الرقم القياسى لشريف إكرامى محلياً وأنهى الموسم بـ23 مباراة بشباك نظيفة.