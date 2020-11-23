شكرا لقرائتكم المقاولون يتعاقد مع خالد الحسينى فى صفقة انتقال حر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل المقاولون العرب على توقيع خالد الحسينى مدافع أحد الفرق الصاعده إلى الدورى العام، وذلك فى صفقة انتقال حر، فى إطار خطة ذئاب الجبل لتدعيم صفوفهم خلال الفترة الحالية، ويعتبر الحسينى هو سابع الصفقات الصيفية لفريق المقاولون فى الميركاتو الجارى، حيث ضم ذئاب الجبل 6 صفقات سابقة وهم، التونسيان، وسيم النغموشى وهيثم الجوينى، أحمد شكرى لاعب الأهلى السابق، أحمد مجدى، أحمد عبد العزيز، وأحمد دوودا.

فى سياق متصل، كشفت نتائج المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، الخميس الماضى، عن خطأ تحليل رابيد تيست الذى خضع له اللاعبون مؤخراً للاطامئنان على الفريق، والذى أظهر وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا، حيث أكدت المسحة الطبية الجديدة سلبية جميع النتائج.

وشدد الجهاز الفنى للفريق على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع اقتراب موعد المباراة الأولى لذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية أمام أرتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ 64.

وحصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع.