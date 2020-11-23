"اشمعنا دلوقتي".. الغندور يعلق على إيقاف أحمد أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال خالد الغندور نجم الزمالك السابق إن الفساد مستشري في الاتحاد الأفريقي منذ 20 عاماً مشدداً على أنه لا يعترض على اتهام أحمد أحمد ولكنه يستغرب التوقيت.

وكانت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة بالإتحاد الدولى لكرة القدم، قد قررت عقاب أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بإيقافه خمس سنوات مع تغريمه ماليًا.

وعلق الغندور عبر قناة الزمالك قائلاً :" اشمعنا القرار طالع دلوقتي؟ ، توقيت القرار يؤكد أنه يتعلق بالانتخابات القادمة للكاف وغريب إن كل التحرك ده يجي قبل أى انتخابات".

وتابع الغندور " أحمد أحمد تم إدانته بتلقي هدايا وسوء استغلال لموارد الكاف وهذا يؤكد على أن المسئول ليس من حقه تلقي هدايا ".

وأنهى الغندور " لا أدافع عن أحمد وأحمد ولكن استغرب من توقيت القرار".