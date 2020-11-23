إبراهيموفيتش يعرب عن غضبه بسبب تواجده في لعبة فيفا

شن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي، هجوماً على شركة EA SPORT العالمية بسبب استخدام اسمه وصورته في لعبة فيفا الشهيرة.
وكتب ابراهيموفيتش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "من الذي أعطى الإذن لشركة FIFA EA Sport لاستخدام اسمي وصورتي".
وأضاف " لست على علم بأنني عضو في Fifpro " النقابة الدولية للاعبين المحترفين"، فكيف وُضعت هناك بدون علم من خلال بعض المناورات الغريبة".
وأتم "بالتأكيد أنا لن أسمح لـ fifa وFifpro بكسب الأموال عن طريق استغلالي، فهناكشخص ما يتربح من اسمي وصورتي دون أي اتفاق طوال هذه السنوات، حان وقت التحقيق".
ويتصدر زلاتان ابراهيموفيتش ترتيب هدافي الدوري الايطالي برصيد 10 أهداف خلال 8 جولات من المسابقة.
يذكر أن المهاجم السويدي تعرض لإصابة في العضلية الخلفية أمس خلال مباراة فريقه أمام نابولي ومن المتوقع أن يغيب لمدة تصل لشهر.
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