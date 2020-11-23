سلبية مسحة كورونا لبعثة المقاولون العرب قبل السفر لجيبوتي

كشف مصدر بنادي المقاولون العرب، عن نتائج مسحة كورونا ، التي خضعت لها بعثة الفريق قبل السفر لجيبوتي، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار ، ضمن دور الـ٦٤ من الكونفدرالية الأفريقية.

أكد المصدر بأن نتائج مسحة كورونا للاعبي المقاولون والجهاز الفني والإداري، جاءت جميعهم سلبية. ويواجه المقاولون العرب، أرتا سولار يوم ٢٨ نوفمبر المقبل، على أن تكون مباراة العودة بمصر أحد أيام، ٤-٥-٦ من شهر ديسمبر المقبل.

ويطير المقاولون إلى إثيوبيا "ترانزيت" ، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء،

بعدها تسافر البعثة لـجيبوتي بنفس اليوم. ويترأس بعثة المقاولون إلى جيبوتي، المهندس محسن صلاح رئيس النادي، من أجل دعم الفريق بقوة في المباراة الأولى لذئاب الجبل، بأفريقيا، بعد العودة إلى القارة السمراء، بعد غياب 15 عامًا ، عن آخر مشاركة، التي كانت بـعام 2005.

يستقبل سفير مصر في جيبوتي، محمد مصطفى، ومعه رامي ربيع مدرب المقاولون، بعثة ذئاب الجبل، التي تصل عصر غدًا

الثلاثاء ، جيبوتي، استعداداً لمواجهة أرتا سولار، ضمن منافسات الكونفدرالية الأفريقية.

وكان رامي ربيع سبق بعثة المقاولون، بالسفر إلى جيبوتي لترتيب أمور الإقامة بالفندق، وملعب التدريب، ومتابعة إجراءات التنسيق مع سفارة مصر بجيبوتي. و حصل لاعبو والجهاز الفني والإداري، بنادي المقاولون العرب، على تطعيم "الملاريا"، قبل السفر لجيبوتي التي من المقرر أن يكون فجر الثلاثاء استعدادا لمواجهة أرتا سولار.

حصلت بعثة المقاولون العرب، على جرعتين من تطعيم الملاريا، حيث كانت الجرعة الأولى يوم الخميس الماضي، والجرعة الثانية يوم السبت، فضلًا عن الخضوع لمسحات من فيروس كورونا قبل السفر لجيبوتي يوم الأحد الماضي، والتي جاءت جميعها سلبية اليوم الأثنين.