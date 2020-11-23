بيكهام: اتمني تتويج الأهلي باللقب الإفريقي للمشاركة في مونديال الأندية

علق أحمد رمضان بيكهام المنضم حديثاً لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادماً من وادي دجلة علي المنافسة داخل الأهلي، مؤكدًا أن المنافسة بشكل عام في أي مكان تبقى أمرًا صعبًا، ولكن في الأهلي يبقى الأمر في غاية الصعوبة، في ظل تواجد أفضل اللاعبين في مصر.

وقال بيكهام: "كل مركز يضم الأفضل في الكرة المصرية، ومن ثم يبذل الجميع مجهودًا مضاعفًا من أجل نيل ثقة الجهاز الفني للفريق".

وأوضح لاعب الأهلي الجديد أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء المدافع الصريح أو الظهير الأيمن أو في وسط الملعب المدافع، وأنه تحت أمر الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، ويسعى بقوة لنيل ثقته، وأنه جاهز للعب في أي مكان حتى ولو كان جديدًا عليه، مشددًا على أنه يتمنى فقط الحصول على ثقة الجهاز الفني والدخول في تشكيلة الفريق، لمساعدة زملائه في تحقيق الانتصارات لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.

وأضاف أنه لم يستقر على رقم القميص الذي يرتديه، ولكنه يميل إلى الرقم «17»

الذي يرتديه الآن واحد من نجوم الفريق وهو الكابتن عمرو السولية.

وتطرق أحمد رمضان بيكهام للحديث عن علاقته مع أسرته، مؤكدًا أنه يسير بدعوات والديه ودعم زوجته، مؤكدًا أن أسرته بالكامل «أهلاوية جدا»، وكانت تدعمه منذ رحيله عن الأهلي قبل موسمين من أجل العودة مجددًا لصفوف الفريق، مضيفًا أنه يسير بدعواتهم ويستشيرهم في كل شيء.

وأكمل أنه عند بداية المفاوضات قبل 10 أشهر لم يبلغهم بالأمر وانتظر قليلًا من أجل مفاجأتهم بالخبر السعيد بعودته من جديد إلى نادي القرن، ولكن التقارير الصحفية كشفت المفاوضات، والأمر بات معروفًا على مستوى وسائل الإعلام، ووقتها أبلغهم باقتراب عودته إلى الأهلي.

وقال بيكهام: «مهما حاولت وصف شعور أسرتي وفرحتهم باقتراب ارتداء القميص الأحمر من جديد لن أتمكن من ذلك».

وعن نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقب مساء الجمعة المقبل قال بيكهام: «إن شاء الله الفوز سيكون

حليف الأهلي، وأرى أن الفريق يمتلك من الدوافع القوية التي تجعله قريبًا جدا من التتويج».

وتابع: «الأهلي له باع طويل في النهائيات الإفريقية، وشخصية الفريق وروح الفانلة الحمراء ستكون كلمة السر في تحقيق هدف التتويج واستعادة اللقب الإفريقي».

وأوضح أنه يتمنى تتويج الأهلي بدوري الأبطال من أجل الوجود بقائمته في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه حلم أيضا يتمنى تحقيقه.

وعن أحلامه مع الأهلي قال بيكهام: «شاركت في مباريات كثيرة طوال المواسم الماضية، ولكني عدت إلى الأهلي من أجل هدف واحد وهو تحقيق البطولات، وهذا لن يتحقق سوى بالقتال والاجتهاد والصبر، وجميعها عوامل أسعى إليها، وأتمنى من الله التوفيق فيها حتى أكون عند حسن ظن الجهاز الفني ومسئولي الأهلي وجماهيره في كل مكان، وأن أكون جديرًا بالمسئولية الملقاة على عاتقي».

وأضاف: «كنت أتمنى في وقت سابق التواجد مع الأهلي على منصات التتويج، وتحديدًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 في مباراة الصفاقسي التونسي الشهيرة، وبعدها المشاركة في كأس العالم للأندية، ولكن أرى أن الأمر بات قريبًا بتحقيق البطولة الإفريقية يوم الجمعة المقبل إن شاء الله».

واختتم بيكهام حديثه، موجهًا رسالة إلى جماهير الأهلي وقال: «أعد جماهير الأهلي بالقتال من أجل التتويج بكل البطولات لإسعادكم، وأنتظر دعمكم ومساندتكم في رحلتي التي تبدأ من جديد بقميص نادي القرن