نجح فريق الهلال في تسجيل الهدف الأول ف شباك ضيفه النصر في قمة مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير ". محمد بن سلمان ". ونجح الفرنسي بافيتيمي حوميز في تسجيل هدف التقدم للفريق الهلال من علامة الجزاء في الدقيقة 61 من عمر المباراة. الدقيقة 61 من عمر المباراة. وأدرك عبد الرزاق خمد الله التعادل بعد أن سجل أول أهداف النصر في الدقيقة 66 قبل أن يتم الغاء الهدف ليستمر التفوق الهلال في نتيجة اللقاء.

كانت هذه تفاصيل خبر الدوري السعودي.. جوميز يتقدم بالهدف الأول للهلال أمام النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.