مدرب يقطع هجمة مرتدة للفريق المنافس (فيديو) 

شهدت مباراة فريقي كاتانيا وفيبونيسي في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي تصرفا غريبا من مدرب كاتانيا جوزيبي رافاييل بعد دخوله أرضية الملعب وقطع هجمة مرتدة للفريق المنافس في الدقائق الأخيرة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر التدخل الغريب من المدرب في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، قاطعا الكرة من لاعب فيبونيسي، الذي قطعها من أحد لاعبي كاتانيا ليبدأ هجمة مرتدة، إلا أنه وجد رافاييل أمامه ويوقف هجمته.



وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء فورا في وجه المدرب رافاييل، وسط احتجاجات كبيرة من لاعبي فيبونيسي.



وكانت النتيجة تشير إلى تقدّم كاتانيا بهدفين لهدف، قبل تدخل المدرب وطرده، ولم تتغير النتيجة بعد استئناف اللعب؛ ليسهم المدرب في فوز فريقه، وإن كان بطريقة غير رياضية.



المصدر: مواقع الكترونية



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