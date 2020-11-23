الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري بمواجهة المقاصة

يبدأ الأهلي الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري الممتاز مع 42 لقبًا، رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة مصر المقاصة في افتتاح مباريات الدوري المصري لكرة القدم لموسم 2021، فيما يحل الزمالك الوصيف ضيفًا على المقاولون العرب في الجولة الأولى.

واجريت الإثنين مراسم قرعة النسخة 72 لبطولة الدوري والتي تنطلق في 11 ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات السبت المقبل.

ويشارك ناديا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي لأول مرة في تاريخ البطولة، بينما عاد غزل المحلة للمشاركة في البطولة بعد غياب 4 مواسم.

وللموسم الثاني تواليًا اسفرت القرعة عن مواجهة مبكرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وتحديدًا في الجولة الرابعة، في مسعى الأخير إلى اللقب الثالث عشر في تاريخه والغائب عن خزائنه منذ خمسة أعوام.

وسبق أن التقى الفريقان أيضًا في الجولة نفسها الموسم الماضي، حيث فاز الأهلي اعتباريًا لانسحاب منافسه التقليدي من مباراة الدور الأول، بداعي تعطل الحافلة بسبب الأمطار. وفي قمة الدور الثاني فاز الزمالك 3-1 في ستاد القاهرة.

ورفضت أندية الدوري بالإجماع إقامة المسابقة من دور واحد ثم دورة إقصائية لتحديد البطل والوصيف، كمقترح من اتحاد الكرة نظرًا لضيق الوقت.

وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الجديد باتحاد الكرة “لقد تمسكت الأندية بإقامة المسابقة على مدار 34 جولة من دورين”.

وأضاف “لذا أبلغت اللجنة الخماسية، الأندية باستكمال الدوري دون لاعبي المنتخب الأولمبي الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو صيف 2021 والتي تأجلت بسبب جائحة كورونا“.

وأعلن مرزوق ان الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال الأفريقي يوم الجمعة المقبل بصرف النظر عن هويته، سيكون جدوله مضغوطًا عن باقي فرق الدوري الممتاز، لأنه سيشارك في مونديال الأندية، ويكون مرتبطًا بمباراة الكأس السوبر الأفريقي .

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل بملعب القاهرة الدولي في نهائي دوري الأبطال بينما ستقام مباراة السوبر الأفريقي يوم 10 ديسمبر في القاهرة.

وشدد رئيس لجنة المسابقات انه لا مجال لتأجيل أي مباراة إلا لأسباب قاهرية مثل الأمطار أو السيول أو لاعتبارات أمنية.