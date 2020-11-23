«50عامًا عجاف».. حكاية وصية موثقة بالشهر العقاري لأب يطالب ابنائه واحفاده بعدم تشجيع الزمالك

في واقعة أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في وصية كتبها مشجع زملكاوي، حيث طلب الأب من أبنائه عدم تشجيع الزمالك، ووثقها الأب في الشهر العقاري، لتكون ملزمة لكل من أولاده وأحفاده.

وكتب الأب في وصيته: "نظراً لما عانيته من سنوات عجاف تحملت فيها كل عبارات اللوم والشماتة، وحيث إنني قد بلغت من العمر قرابة الخمسين عاماً، وحرصاً مني على صحتي من الأمراض، قررت عدم تشجيع نادي الزمالك الكبير، واكتفيت بما خسرته من سنوات حياتي تحت هذا الاسم". حسبما نشر موقع "ألوان- الوطن".

وأوصى أولاده وأحفاده بعدم تشجيع الزمالك، حتى لا يتعرضون لما تعرض له، قائلا: "أكتفي بوصيتي لأولادي وأحفادي، خاصة ابني شريف محمد محمود، وهي وصية أب، لا تشجع الزمالك العريق حتى لا تتعرض لما تعرض له أبوك من إدمان وإخلاص، لأن علاج الإدمان باهظ الثمن، ويؤدي للهلاك لا محالة".

وكتب حساب باسم عاطف الشامي، أنه نصح شقيقه كثيراً بأن يعود أبنائه على تشجيع الأهلي، قائلاً: "والله كلام صاحب الوصية منتهى الاحترام والتقدير، أنا نصحت أخويا الزملكاوي إنه يعود أبنائه على تشجيع الأهلي، علشان حالتهم النفسية تبقى فل الفل، بس للأسف محصلش".

وأيد حساب محمد كشك، ما جاء في الوصية: "نعم أؤيده وكفى ما عشناه ويجب على كل أب زملكاوي إبعاد ابنه عن الكرة".

وانهالت السخرية على الوصية من رواد السوشيال ميديا، خاصة مشجعي الأهلي، وتكهن البعض بأن صاحب هذه الوصية مشجع أهلاوي، والغرض منها هو السخرية من مشجعي الزمالك: "إنصحوا ولادكم يا زملكاوية"، فيما رد آخرون: الكلام دا كان زمان.

وكتب الأب في الوصية، إنه شجع الزمالك قرابة 50 عاماً، فعلق حساب باسم رجب سالم، قائلاً: "واستحملت 50 سنة يا حاج؟، ده أنت جاحد".