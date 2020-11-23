شكرا لقرائتكم خبر عن حل أزمة طيران ساسى ومعلول والثنائى فى رحلة العودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أزمة الطيران الخاصة بالثنائى التونسى فرجانى ساسى وعلى معلول، لاعبى الزمالك والأهلى، على الترتيب، وكشف مهند عون، وكيل فرجانى ساسى لليوم السابع، أن الثنائى استقلا رحلة العودة إلى القاهرة بعدما تأخر عودتهما على مدار اليومين الماضيين بسبب وجود عطل فى الطائرة أدى إلى تأجيل عودتهما لمصر قبل أن يتم حل الأزمة وسيصل الثنائى خلال ساعات إلى مطار القاهرة الدولى.

وتقرر خضوع الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى للمسحات الخاصة بفيروس كورونا، فور وصولهما إلى القاهرة، ومنع اختلاطهما مع باقى زملائهما لحين معرفة نتيجة تلك المسحات، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى وضعها الجهاز الطبى للفريق للمعسكر المقرر انطلاقه اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى دور النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن المغربى أشرف بن شرقى سيصل إلى القاهرة اليوم، الإثنين، وإنه بخير، مشددا إن تأخر عودة التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق جاء بسبب عطل فى الطائرة ويتم التواصل معه ومع شركة الطيران من أجل إيجاد حلول لعودته إلى القاهرة بأسرع صورة.

وخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، وسط غياب ساسى وبن شرقى، لمسحة طبية اليوم، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران، فى ملعب النادى، استعدادا لدخول معسكر مغلق اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

ويأتى برنامج مواجهة الأهلى بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أمس، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه اليوم، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.