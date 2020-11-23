شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى فى طريقه إلى مصر للانضمام للزمالك قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، صورة عبر "ستورى" إنستجرام، خلال رحلته إلى القاهرة للانضمام لاستعدادات فريقه لمواجهة الأهلى، بعدما أنهى كافة إجراءات الخاصة بعودته ومن المقرر أن يصل اللاعب خلال الساعات الجارية إلى مصر وسيخضع لمسحة كورونا من أجل الاطمئنان على حالته.



بن شرقى في طريقه لمصر

ويخضع الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى، لاعبا الزمالك، للمسحات الخاصة بفيروس كورونا فور وصولهما إلى القاهرة، مع منع اختلاطهما بباقى زملائهما لحين معرفة نتيجة المسحات، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى وضعها الجهاز الطبى للفريق للمعسكر المقرر انطلاقه اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى دور النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

من جهته كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن المغربى أشرف بن شرقى سيصل القاهرة اليوم، الاثنين، وأنه بخير، مشددا على أن تأخر عودة التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق جاء بسبب عطل فى الطائرة ويتم التواصل معه ومع شركة الطيران من أجل إيجاد حلول لعودته إلى القاهرة بأسرع صورة.

وخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، وسط غياب ساسى وبن شرقى، لمسحة طبية اليوم، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران، فى ملعب النادى، استعدادا لدخول معسكر مغلق اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

ويأتى برنامج مواجهة الأهلى بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أمس، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه اليوم، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.