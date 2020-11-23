شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن استبعاد العربى بدر من منتخب الشباب بعد مشادة مع ربيع ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن استبعاد العربى بدر، لاعب الأهلى الصاعد، من صفوف منتخب الشباب بعد مشادة مع ربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كنت أتمنى يكون الخبر ده غلط بس عرفت من أكثر من مصدر أن العربى بدر استبعد من منتخب الشباب بقرار من ربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب، وكان اللاعب قد دخل فى وصل هزار مع المدرب أثناء مسحة كورونا لتتطور وتصل لمشادة ليقرر ربيع ياسين استبعاد اللاعب من المعسكر".

وفى وقت سابق، كشف مصدر مطلع بوادى دجلة أن إدارة ناديه والجهاز الفنى طلبا استعارة أى من ناصر ماهر أو محمد شريف أو صلاح محسن أو أكرم توفيق، إلا أن الأهلى رفض وتمسك بهم، خاصة فى ظل رغبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فى الاعتماد عليهم فى الموسم الجديد، لاسيما وإنه تم إخبارهم بانتهاء إعارتهم وعودته لصفوف المارد الأحمر من جديد.

وأضاف المصدر، أن الأهلى اقترح إمكانية إعارة العربى بدر لاعب وسط فريق الشباب والصاعد حديثًا للفريق الأول، مع لاعب آخر من فريق الشباب، وهو ما يتم دراسته حاليًا داخل النادى الدجلاوى لحسم الأمر.

وكان مسئولو دجلة رفضو ضم السنغالى أليو بادجى فى صفقة بيع أحمد رمضان بيكهام، وعرض مسئولو الفريق الأحمر إعارة بادجى لدجلة لمدة موسم بعد الاتفاق على دخول لاعبين من الأهلى داخل الصفقة، إلا أن المفاجأة كانت برغبة دجلة فى استعارة 2 من اللاعبين الشباب معلنين رفضهم ضم بادجى لوجود تحفظ فنى على أدائه.