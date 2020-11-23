شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل فى الجمعية العمومية العادية بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل التسجيل فى الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للنادى الأهلي لمناقشة عدة موضوعات، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني اليوم سيعقد الاجتماع الثانى غداً لمناقشة جدول الأعمال، والذى يتضمن موضوعات كثيرة، ومنها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2019/12/4 مفوضاً من الجمعية العمومية العادية لعام 2019، واعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنهية في 2020/6/30 وتقرير مراقب الحسابات، ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي الجديد.

ويستمر التسجيل من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.

وينظر الاجتماع في تقرير مجلس إدارة الأهلي والنشاط الرياضي عن أعماله في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020 والنظر في خطة أعمال مجلس الإدارة وخطة النشاط والعمل للعام المالي الجديد 2021/2020 وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته ، وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافأة المدير التنفيذي والمدير المالي.

كما تنظر الجمعية العمومية في المقترحات المقدمه من أعضاء النادي قبل موعد الجمعية العمومية في الموعد القانوني، واعتماد تعديل اللائحة المالية الداخلية للنادي، والنظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية بشأن فصل بعض الأعضاء وفقاً لما تقره اللائحة.

وتناقش تعديل قرار مجلس الإدارة الذي تم تفويضه من الجمعية العمومية الماضية بشأن تحديد سعر عضوية النادي وفروعه وتحديد عدد العضويات الجديدة المقرر قبولها للعضوية العاملة وعضويات الفروع.

كما تناقش الجمعية العمومية العادية للنادي تعديل قرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ 2015/3/27، بشأن إضافة 10 جنيهات على الإشتراك السنوي للأعضاء لصالح أحد مستشفيات السرطان، وذلك نظراً لإشهار مؤسسة النادي الاهلي للتنمية المجتمعية وتوجيه المبلغ كتبرع لصالح مؤسسة الاهلي للتنمية المجتمعية.

ويتضمن جدول الأعمال الجمعية العمومية أيضاً، تأسيس شركة الأهلي للخدمات كشركة مساهمة، على أن يتم تأسيس تلك الشركات وفقاً لقانون الرياضة ولائحة النادي وتكليف مجلس إدارة النادي بإجراءات تأسيس الشركات بعد إجراء الدراسات الإقتصادية ودراسات الجدوي اللازمة لها ، وتأسيس شركة ستاد النادي الاهلى، على أن تكون الأرض ومساحتها المقدره بـ 60 فدانا من فرع النادي بالشيخ زايد حصة عينية للنادي الاهلي في الشركة.