شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أشرف بن شرقى "قلب" الزملكاوية النابض فى الحلم الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعول الجماهير الزملكاوية أمال كبيرة على المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق فى نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الأهلى المقرر له مساء الجمعة المقبلة ، بعدما أطمأنت الجماهير على عدم إصابته بفيروس كورونا ، خاصة أنه لاعب مهم فى صفوف الفريق و لا غنى عنه فى مهمة التتويج باللقب الأفريقى

أعلن المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، سلامته من فيروس كورونا وهو ما نشره ”الخليج 365” من خلال مصادر مقربة من اللاعب التى أكدت سلامته من فيروس كورونا، وقال بن شرقى عبر "ستورى" حسابه على موقع "انستجرام" إنه جاهزا للتواجد مع الزمالك فى مواجهة الأهلى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

كما أشاد مؤخرا الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالنجم المغربى أشرف بن شرقى بعد تقديمه موسما رائعا مع القلعة البيضاء فى دورى أبطال أفريقيا وقيادته لمواجهة الأهلى فى نهائى البطولة، يوم 27 نوفمبر الحالى، حيث قال الكاف عبر حسابه على تويتر: "موسم خرافى من المهاجم الرائع". وأشار الكاف إلى أنه لم يشارك أى لاعب فى أهداف بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم أكثر من لاعب الزمالك أشرف بن شرقى، الذى ساهم بـ7 أهداف، أحرز 5 أهداف وصنع هدفين.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب أشرف بن شرقى بالصور التالية :