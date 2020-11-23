شكرا لقرائتكم خبر عن وسط الملعب.. حاوى الأهلى وبن شرقى الزمالك الأفضل قبل نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من يمتلك وسط الملعب يمتلك قيادة المباراة.. هكذا يرى خبراء كرة القدم، وهذا ما يضع عبئاً ثقيلاً على لاعبى القطبين فى وسط ميدان مباراة نهائى القرن، التى تجمع الأهلى والزمالك الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويطمح الأهلى فى حصد اللقب التاسع فى تاريخه من البطولة القارية والذى غاب عن دولابه لمدة 7 سنوات متتالية، كما يتطلع الزمالك للهيمنة على الدرع الأبرز فى القارة السمراء بعدما غاب عنها 18 عاماً منذ التتويج الأخير فى عام 2002.

بالنظر إلى وسط ملعب القطبين سنجد هناك كوكبة من النجوم التى يمكن أن تلعب دوراً مؤثراً فى النهائى المنتظر، ففى الأهلى نجد جونيور أجاى، وليد سليمان، جيرالدو، قفشة، حمدى فتحى، عمرو السولية، حسين الشحات، أليو ديانج، وعلى الجانب الآخر يتواجد كل من، طارق حامد، ساسى، بن شرقى، أوباما، زيزو، إمام عاشور وإسلام جابر.

وجاءت أرقام وسط الزمالك كالتالى:

ـ أشرف بن شرقى

شارك فى: 34 مباراة

سجل: 12 هدفا

صنع: 8 أهداف

ـ فرجانى ساسى

شارك فى: 35 مباراة

سجل: 4 أهداف

صنع: 4 أهداف

ـ إسلام جابر

شارك فى: 25 مباراة

صنع: هدفين ولم يسجل

ـ زيزو

شارك فى: 42 مباراة

سجل: 8 أهداف

صنع: 8 أهداف

ـ يوسف أوباما

شارك فى: 36 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: 9 أهداف

ـ إمام عاشور

شارك فى: 13 مباراة

سجل: هدفين

صنع: هدف

ـ طارق حامد

شارك فى: 37 مباراة

صنع: 3 أهداف ولم يسجل

ـ شيكابالا

شارك فى: 13 مباراة

سجل: هدفاً واحداً

فيما جاءت أرقام الأهلى كالتالى:

ـ جونيور آجاى

شارك فى: 42 مباراة

سجل: 11 هدفاً

صنع: 7 أهداف

ـ جيرالدو دا كوستا

شارك فى: 22 مباراة

سجل: هدفين

صنع: هدف احد

ـ أليو ديانج

شارك فى: 40 مباراة

سجل: هدفين

صنع: 3 أهداف

ـ عمرو السولية

شارك فى: 41 مباراة

سجل: 7 أهداف

صنع: 6 أهداف

ـ حمدى فتحى

شارك فى: 22 مباراة

سجل: 3 أهداف

ـ وليد سليمان

شارك فى: 39 مباراة

سجل: 14 هدفاً

صنع: هدفا

ـ محمد مجدى قفشة

شارك فى: 39 مباراة

سجل: 7 أهداف

صنع: 10 أهداف

ـ حسين الشحات

شارك فى: 32 مباراة

سجل: 11 هدفاً

صنع: 6 أهداف