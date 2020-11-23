شكرا لقرائتكم خبر عن 3 كوابيس تطارد الأهلى قبل نهائي القرن مع الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق النادى الأهلى التاسعة مساء الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى أمام غريمه التقليدى الزمالك على لقب دوري الأبطال الأفريقى، تلك البطولة التى غابت عن خزينة القلعة الحمراء منذ عام 2013، ويتصدر الأهلى قائمة الفائزين بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات، وهو الفريق الوحيد الذى ضم كأسين من البطولة مدى الحياة، حيث ينص نظام البطولة على احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات على الكأس مدى الحياة.

ويعد الأهلى أيضا أكثر الفرق مشاركة فى البطولة حيث شارك 30 مرة، ويعتبر وائل جمعة نجم الأهلى السابق الأكثر تتويجا باللقب حيث حمل الكأس 6 مرات.

وتسيدت الفرق المصرية البطولة حيث حصلت على اللقب 14 مرة منها الأهلى 8 القاب والزمالك 5 القاب والإسماعيلى لقب واحد.

ويرتبط النادى الأهلى بذكريات حزينة خلال شهر نوفمبر، بعدما فقد ثلاثة ألقاب أفريقية في هذا الشهر باتت كابوساً يطارد الفريق الأحمر قبل نهائى القرن.

9 نوفمبر 2007.. اغتال الحكم المغربى عبد الرحيم العرجون أحلام جماهير وعشاق الأهلي، بإسقاطه أمام ضيفه النجم الساحلى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بثلاثية مقابل هدف، تقدم النجم بهدف عفوان الغربى، لكن عماد النحاس عدل النتيجة فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثانى، قبل أن يتعرض النحاس للطرد ويرفض العرجون احتساب ركلة جزاء صحيحة للأحمر، ويسجل النجم ثنائية فى الوقت بدل الضائع عن طريق أمين الشرميطى وموسى نارى ويتوج بطلا للقارة الافريقية في مشهد أصاب عشاق الفانلة الحمراء بالصدمة القاسية .

4 نوفمبر 2017 .. خسر الأهلى بطولة دوري الابطال الافريقى أمام الوداد المغربى في اللقاء الذى أقيم على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وأداره الحكم الجامبي بكاري جاساما وانتهى بفوز الوداد بهدف سجله وليد الكرتي في الدقيقة 69 ليتوج بطلا للمسابقة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالإسكندرية بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

9 نوفمبر 2018 ..خسر الاهلي بطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالي فى المباراة النهائية بعدما سقط أمام الترجى التونسى وخسر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب رادس فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بطل مصر بثلاثة أهداف لهدف، وبذلك توج الترجي ببطولة أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه فيما قدم الأهلي عرضاً باهتاً ليخسر اللقب للمرة الثانية بعدما سبق وخسر اللقب موسم 2017 أمام الوداد المغربى.