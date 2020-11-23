يوسف عن نهائي الأهلي والزمالك: الهدوء والخبرات يصنعان الفارق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد يوسف، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، أن توقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بنهائي الأبطال أمر صعب، مشيراً الى أن من يمتلك الهدوء والخبرات داخل الملعب سوف يصنع الفارق.

ويلعب الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر نهائي دوري أبطال أفريقيا.

محمد يوسف هو أخر مدير فني نجح في قيادة الأهلي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا عام 2013، بالفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في النهائي.

وقال محمد يوسف في تصريحات لراديو "أون سبورت" "التوقع أمر صعب، لكن لكل مباراة معالم ومعايير، كل فريق يمتلك نقاط قوة وخبرات ولاعبين يصنعون الفارق".

واستمر "أيضاً كل فريق سوف يعاني من غيابات سواء للإصابات أو فيروس كورونا".

وشدد "سيكون هناك دور هام للأجهزة الفنية في التجهيز للمباراة، هدوء اللاعبين أمر هام جداً خلال اللقاء، من سيمتلك الهدوء والخبرات داخل الملعب ويُسير المباراة على مراحل، كفته ستكون أرجح".

وتابع "معلول والسولية وديانج من المفاتيح الهامة للأهلي، أيضاً أفشة لاعب يستطيع صناعة الفارق وكذلك حسين الشحات، محمد هاني يستطيع تنشيط الجبهة اليمنى".

وأضاف "أتمنى شفاء كهربا وأن يتواجد مع الفريق، وغياب وليد سليمان المحتمل سيكون بمثابة خسارة كبيرة للفريق، فهو يمتلك الخبرات ولاعب يصنع الفارق في أي وقت".

واختتم "كفة موسيماني هي الأرجح نظراً لكونه يمتلك خبرات أفريقية وسبق وتُوج بدوري أبطال أفريقيا، باتشيكو أول تجربة بالنسبة له".