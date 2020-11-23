"لا يمكن رفض الأهلي أو الزمالك".. الخليج 365 يُحاور مدافع مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

خلال النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا وتحديدًا في دور المجموعات واجه فريق الزمالك خصمه مازيمبي الكونغولي حيث استطاع الأخير أن يحقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الذهاب قبل أن ينتهي جولة الإياب بالتعادل السلبي.

ورغم احتلال الزمالك وصافة المجموعة الأولى خلف مازيمبي، إلا أن الفارس الأبيض استطاع الوصول للمباراة النهائية بعد إقصاء البطل الترجي التونسي وبعده الرجاء البيضاوي المغربي، ضاربًا موعدًا مرتقبًا أمام غريمه الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب "استاد القاهرة".

"الخليج 365" تواصل مع مدافع فريق مازيمبي الكونغولي كيفين مونديكو والذي يعتبر أحد أبرز الأسماء في صفوف بطل دوري أبطال أفريقيا خلال خمس مناسبات للحديث معه عن مواجهته ضد الزمالك في النسخة الحالية إلى جانب رأيه عن أبرز لاعبي الفريق الأبيض والفريق الأقرب للتتويج بلقب دوري الأبطال خلال هذه النسخة.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- في البداية كيف ترى مسيرتك مع مازيمبي الآن؟

في البداية أنا أعتبر فريق مازيمبي مثل بيتي، حيث أقضي لحظات طيبة كلاعب كرة قدم محترف، لديّ ذكريات لا يمكنني أن أنساها مع مازيمبي، أحب هذا النادي، ولكنني أحلم أيضًا بتحقيق البطولات مثل أي لاعب كرة قدم آخر.

- وما هيّ البطولة الأفضل لديك مع مازيمبي؟

بالطبع تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية والتي حققناها في عام 2017.

- برأيك هل تفضل البقاء مع مازيمبي أو الرحيل لتجربة جديدة؟

ليس لديّ مشكلة في الرحيل سواء إلى أحد الدوريات الأوروبية أو الانتقال للملاعب العربية.

- وماذا إذا جاء لديك عرضًا من الأهلي أو الزمالك؟

أنا لاعب محترف، ولا يمكنني رفض عرض من نادٍ كبير، كلاهما من أكبر أندية القارة.

- في النسخة الحالية واجهت الزمالك مرتين كيف كانت؟

مباراة الذهاب والتي فزنا بها ذهابًا كانت من المباريات الجيدة بالنسبة لي، لكن عندما أرى خروجنا في دور الثمانية دائمًا أبكي (الإقصاء من فريق الرجاء البيضاوي المغربي بعد الخسارة بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1).

- وما هو اللاعب الذي كنت تخشاه من الزمالك؟

صاحب القميص رقم 15 (مصطفى محمد) فهو كان مصدر الخطورة دائمًا أمامنا.

- برأيك ما هو الفريق الأقرب للفوز بدوري الأبطال؟

من الصعب التكهن بالفائز، ما أستطيع قوله أن الأفضل سيفوز.