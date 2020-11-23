شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا والحاوى وجمعة وشريف وجبر يتصدرون قائمة مصابى كورونا في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب على جبر لاعب فريق بيراميدز، ووليد سليمان و محمد شريف لاعبا الأهلى بفيروس كورونا ، لينضمون إلى قائمة الرياضيين عامة، ولاعبى كرة القدم خاصة، الذين وقعوا ضحية هذا الفيروس، ويخضعون للعزل الصحى ، لحين تحول العينة من إيجابية إلى سلبية.

ويخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لمسحة طبية جديدة خلال ساعات ‏للاطمئنان على حالته، بعدما أظهرت المسحة الأولى إيجابية المسحة.‏

وأعلن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلى إصابته بفيروس كورونا، مطالبا متابعيه بالدعاء له ، في محنته ، حيث أظهرت نتيجة مسحة كورونا للاعب محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب فريق الألى إصابته بفيروس كورونا عقب إجراء المسحات داخل القلعة الحمراء وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة ، و بالفعل غاب اللاعب عن المباراة نظرا لإيجابية العينة الخاصة به .

كما أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها صالح جمعة لاعب الأهلى، ‏إيجابية إصابته بفيروس كورنا، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجى وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة ، وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية قبل مباراة أبو قير أيضا .

وأعلن على جبر مدافع نادي بيراميدز عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، صباح اليوم الأحد، بعد العودة من معسكر المنتخب الوطني، ويعتبر جبر رابع لاعب في منتخب مصر يصاب بفيروس كورونا بعد الثلاثي المحترف محمد صلاح، محمد النني وأحمد حسن "كوكا".

وأٌصيب محمد شريف، لاعب النادى الأهلى والذى انتهت إعارته لنادى إنبى، بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة الرياضيين الذين أصيبوا بهذا الفيروس فى الموجة الثانية له.

ونشر شريف عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر قائلا، "الحمد لله positive covide – 19 " وتفاعل المتابعين للاعب مع المنشور داعين له بالشفاء العاجل.

محمد حسن لاعب وسط الزمالك، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأصيب وكتب محمد حسن عبر "ستوري" حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) "نتيجة التحليل إيجابية، الحمد لله، أرجو الدعاء بالشفاء".

وتأكدت إصابة حازم إمام، الظهير الأيمن لنادى الزمالك، بفيروس كورونا، وكشف مصدر مطلع بالأبيض، أن اللاعب يتواجد فى عزل صحى فى الوقت الحالى، حيث تتم متابعة حالته بعدما كان هناك تفضيل بعدم إعلان أى أمر يخصه انتظارًا لنتيجة المسحة الطبية الجديدة التى سيخضع لها اللاعب من جديد.