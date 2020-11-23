شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الذهبية لأبطال أفريقيا..الأهلى فى الصدارة والزمالك وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انطلاق النسخة الأولى لدوري أبطال إفريقيا في عام 1964، لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائي من بلد واحد، لكن الأهلي والزمالك تمكنا أخيرا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليؤكدا ريادتهما للكرة الإفريقية.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 4- 1 بمجموعة مبارتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الأهلي بعد تخطيه الوداد بخماسية مقابل هدف بمجموع المبارتين.

يملك الأهلي الرقم القياسي على مستوى عدد ألقاب المسابقة الأم في القارة السمراء برصيد ثمانية تتويجات سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، يليه الزمالك في المركز الثاني (5 ألقاب).

مع تبقي أيام قليلة على مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تجمع العملاقين الزمالك والأهلي على استاد القاهرة الدولي ، نلقى نظرة على قائمة الأبطال السابقين في البطولة القارية الأولى للأندية:

1964-65 أوريكس دوالا (الكاميرون)

1966 ستاد أبيدجان (كوت ديفوار)

1967 TP مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

1968 TP مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

1969 الإسماعيلي (مصر)

1970 أشانتي كوتوكو (غانا)

1971 كانون ياوندي (الكاميرون)

1972 هافيا (غينيا)

1973 AS فيتا (الكونغو الديمقراطية)

1974 كارا برازافيل (الكونغو)

1975 هافيا (غينيا)

1976 مولودية الجزائر (الجزائر)

1977 هافيا (غينيا)

1978 كانون ياوندي (الكاميرون)

1979 يونيون دوالا (الكاميرون)

1980 كانون ياوندي (الكاميرون)

1981 شبيبة القبائل (الجزائر)

1982 الأهلي (مصر)

1983 أشانتي كوتوكو (غانا)

1984 الزمالك (مصر)

1985 الجيش الملكي (المغرب)

1986 الزمالك (مصر)

1987 الأهلي (مصر)

1988 وفاق سطيف (الجزائر)

1989 الرجاء (المغرب)

1990 شبيبة القبائل (الجزائر)

1991 النادي الإفريقي (تونس)

1992 الوداد (المغرب)

1993 الزمالك (مصر)

1994 الترجي (تونس)

1995 أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)

1996 الزمالك (مصر)

1997 الرجاء (المغرب)

1998 أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

1999 الرجاء (المغرب)

2000 هارتس أوف أوك (غانا)

2001 الأهلي (مصر)

2002 الزمالك (مصر)

2003 إنيمبا (نيجيريا)

2004 إنيمبا (نيجيريا)

2005 الأهلي (مصر)

2006 الأهلي (مصر)

2007 النجم الساحلي (تونس)

2008 الأهلي (مصر)

2009 TP مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2010 TP مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2011 الترجي (تونس)

2012 الأهلي (مصر)

2013 الأهلي (مصر)

2014 وفاق سطيف (الجزائر)

2015 TP مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2016 ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

2017 الوداد (المغرب)

2018 الترجي (تونس)

2018-19 الترجي (تونس)

2019-20؟