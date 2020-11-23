شكرا لقرائتكم علاء عبد الغني يعلن وصول بطاقة التونسي هيثم الجوينى الدولية للمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، عن وصول البطاقة الدولية للتونسى هيثم الجوينى، وقال عبد الغنى فى تصريحات خاصة، أن النادى تسلم البطاقة الدولية للجوينى إلا أنه لن يتمكن من المشاركة مع الفريق فى مباراة أرتا سولار بالكونفدرالية، والتى تقام يوم 29 نوفمبر الجارى فى ذهاب كور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية.

فى سياق متصل، كشفت نتائج المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، الخميس الماضى، عن خطأ تحليل رابيد تيست الذى خضع له اللاعبون مؤخراً للاطامئنان على الفريق، والذى أظهر وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا، حيث أكدت المسحة الطبية الجديدة سلبية جميع النتائج.

وشدد الجهاز الفنى للفريق على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع اقتراب موعد المباراة الأولى لذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية أمام أرتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ 64. وكان المقاولون قد ضم 5 صفقات جديدة وهم، هيثم الجوينى مهاجم الترجى التونسى السابق، ووسيم النغموشى، وأحمد عبد العزيز زيزو وأحمد داوودا، وأحمد شكرى لاعب الأهل السابق، فيما انتهت إعارة كل من شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى ومعروف يوسف لاعب وسط الزمالك. وحصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع.