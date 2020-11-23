شكرا لقرائتكم اليوم .. انطلاق معسكر الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي فى قمة القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق اليوم، الإثنين، معسكر الزمالك المغلق، تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها الجمعة المقبل، باستاد القاهرة الدولى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظرًا لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد فى النهائى، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها لاعبى الفريق الأبيض والجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق، أمس الأحد، للكشف عن فيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على حالتهم.

قرر البرتغالى باتشيكو اصطحاب جميع لاعبى الزمالك المقيدين بالقائمة الأفريقية فى معسكر القمة المنتظرة، حيث سيتم فقط استبعاد أى حالة مصابة بفيروس كورونا، حيث سيتواجد الفريق فى معسكر مغلق ممتد حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.

فيما يستعيد الزمالك جهود الثنائى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى، بعدما تغيب الثنائى عن مواجهة نادى مصر، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة طلائع الجيش فى نصف النهائى حيث غاب ساسى نظرًا لإيقافه، إلى جانب بن شرقى لعدم وصوله إلى القاهرة بعد المشاركات الخاصة بهما مع منتخبى تونس والمغرب إلا إن الجهاز الفنى أكد استعادة جهودهما اليوم، من أجل الالتحاق رفقة زملائهم بالفريق فى الاستعدادات الخاصة بالقمة الأفريقية، حيث من المنتظر عودة بن شرقى اليوم إلى القاهرة بعدما عاد ساسى مساء أمس، السبت.

يذكر، أن الزمالك ينتظره مباراة مرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، حيث ستشهد البطولة قمة تاريخية والتى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.