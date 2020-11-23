أبدى الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب العربي بنتيجة 4 / 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من دوري نجوم قطر والذي أعاد الفريق من جديد لصدارة الترتيب.
وأكد تشافي في تصريحات عقب نهاية المباراة على الموقع الرسمي للنادي :”قدمنا مباراة جيدة في ديربي الدوحة، لعبنا بطريقة ممتازة وكان بالإمكان تسجيل أهداف أكثر ويجب أن نستمر بهذه الطريقة لاسيما ونحن نعيش لحظات ممتازة”.
وأضاف المدرب الإسباني : “جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وقدموا مستوى أكثر من رائع، وحصدنا 3 نقاط مهمة أمام فريق يدافع بطريقة جيدة وأضعنا العديد من الفرص”.
واختتم تشافي تصريحاته قائلًا :”كل اللاعبين مهمين بالنسبة لنا في الفريق، وأنا سعيد جداً بالفوز والعودة لصدارة الدوري“.
كانت هذه تفاصيل خبر تشافي: سعيد بهزيمة العربي وعودة السد إلى صدارة الدوري القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.