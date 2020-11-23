شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبدالحق تكشف عن خطتها لتطوير الكرة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت سحر عبدالحق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية وكرة الصالات، إنها تسعى بكل جهدها لتحسين صورة الكرة النسائية وتطويرها.

وأضافت سحر عبدالحق، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن الكرة المصرية أصبحت من الرياضات الشهيدة بعد رحيل سحر الهواري عن الجبلاية، وأتمنى الانتهاء من هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: «للأسف، ملف الكرة النسائية كان مهملا تماما، على جميع المستويات، فلا يوجد أي اهتمام بالدوري أو اللاعبات والمحكمات، لذلك قمت بتنظيم العديد من الدورات التدريبية لجميع العناصر، كما عملت على إقامة الدورة التنشيطية الأولى لدوري المدارس».

وأتمت: «نركز على الأعمار الصغيرة في الكرة النسائية، واخترنا لجنة لتطوير، اللعبة، ونعمل حاليًا على اقناع ناديي الأهلي والزمالك على تكوين فرق نسائية، الفارس الأحمر يدرس هذا الملف وسيرد علينا قريبا ولكننى لم أتناقش مع إدارة الزمالك، انتظارًا لصدور قرار رسمي فيمن يمثلها».