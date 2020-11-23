شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبدالحق: كورونا أصابت الجبلاية بالشلل.. و«الجانيني» أنقذ الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت سحر عبدالحق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية وكرة الصالات، إن فترة كورونا أصابت اتحاد الكرة بالشلل التام.

وأضافت سحر عبدالحق، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «فيفا فاجئنا أنه يتعامل مع لائحة النظام الأساسي للجبلاية، التي صدرت عام 2010».

وتابعت: «يوم 29 نوفمبر الجاري، تعقد الجمعية العمومية غير العادية لإقرار اللائحة، وبعدها ترسل للفيفا، تمهيدا لإجراء الانتخابات».

وأكملت: «نعمل 24 ساعة في اتحاد الكرة، وفتحنا الكثير من الملفات ولم نتأخر في عمل لائحة مثلما يدعي البعض، والدليل عدم محاسبتنا من جانب الفيفا، وكان هناك تعاونًا كاملًا مع مجلس اتحاد الكرة السابق لحسم بعض الأمور في الاتحاد، وكان لا بد من حسم عدد من الملفات».

وأردف: «فيفا أكد على إجراء انتخابات الجبلاية وننفذ قرارهم، نحن الاتحاد الوحيد على مستوى العالم الذي أكمل الدوري بجميع أقسامه وتكفل بمسحات كورونا، رغم أننا لم نكن نحظى بثقة الأندية في البداية لكن النهاية كانت أفضل بكثير».

وأتمت: «نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وعمرو الجنايني خدم جميع الأندية، ولم يحارب الزمالك ويكفي أنه أنقذ الفريق الأبيض بالبطولة الإفريقية، عندما أرسل كاف للاستفسار عن موقف الزمالك من تسديد كافة مستحقاته، وقام الجنايني بالتأكيد على صحة موقف الزمالك، رغم وجود مستحقات متأخرة لدى النادي الأبيض».