شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدي عن فسخ تعاقده مع الجونة: «خطوة تأخرت كثيرًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجدي، لاعب الجونة السابق، المنضم حديثًا للمقاولون العرب، إنه سعيد للعب لذئاب الجبل، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق.

وأضاف أحمد مجدي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إنه رحل عن الجونة بعد فسخ تعاقده مع النادي، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا.

وأكد: «فسخت تعاقدي مع الجونة وانضممت للمقاولون العرب بشكل حر، خطوة جديدة وطموح جديد مع الذئاب، الذي يشارك هذا الموسم في الكونفيدرالية».

وتابع: «أرفض الحديث عن سبب إقدامي على فسخ عقدي مع الجونة، وتحدثت مع المدير الفني للمقاولون عماد النحاس وخضعت للكشف الطبي، والأمور تسير على مايرام».