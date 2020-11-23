شكرا لقرائتكم خبر عن علوة: الهلال الأكثر استقراراً والنصر سيبحث عن العودة. والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - أكد المدرب الوطني ماهر علوة أن مباراة الديربي هذه المرة تأتي بظروف استثنائية، فالفريقان يمران بفترة استشفاء من سيل الإصابات التي ألمت بصفوفهما سواء كانت بفايروس كورونا أو إصابات عضلية أو قرار فني، بيد أن الديربيات والكلاسيكيات لا تخضع للمقاييس الفنية أو الجودة العناصرية، فلطالما كان للتحضير النفسي والذهني الأثر الأكبر على نتائجها، خصوصاً في السنوات القليلة الماضية التي انحصر فيها التنافس على بطولة الدوري بين الفريقين، ومن هذا المنطلق يصعب على أيٍ منا التنبؤ بما قد تؤول إليه نتيجة الديربي، فالفريقان في مرحلة لفظ الأنفاس، وإن كنت أرى بأن الهلال يملك كاريزما خاصة وهو الفريق الأكثر استقراراً إلى حدٍ ما، على عكس النصر الذي عصفت به الإصابات البشرية والمعضلات الفنية التي كادت بأن تودي بالمدرب فيتوريا لولا تدخل العقلاء في اللحظات الأخيرة للإبقاء عليه كون الاستقرار مهم في هذه المرحلة تحديداً خصوصاً ما حدث في الفريق من تغير جذري هذا الموسم من استقطابات محلية وأجنبية بعين الاعتبار، لذا فالجزم بنتيجة الديربي الأقوى على مستوى القارة الصفراء يعتبر ضرباً من الجنون الكروي.

كانت هذه تفاصيل خبر علوة: الهلال الأكثر استقراراً والنصر سيبحث عن العودة. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.