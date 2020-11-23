شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء محمد صلاح من "كورونا"! والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – "الخليج"

ألمح نصر صلاح، الأحد، شقيق نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن شفاء الأخير من الإصابة بفيروس "كورونا"، بعدما نشر عبر "ستوري" تطبيق التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له مع أخيه قائلاً: "الحمد لله".

وأصيب الدولي المصري بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده في مصر مع معسكر المنتخب في نوفمبر الجاري، قبل لقائي توجو بتصفيات أمم أفريقيا.

ونشر نصر صلاح عبر حسابه بموقع "انستجرام" صورة له برفقة محمد صلاح خلال حفل زفافه الأخير وعلق "الحمد لله"، لتنتشر التكهنات حول شفاء جناح نادي ليفربول الإنجليزي.

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