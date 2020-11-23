يورجن كلوب : مسحة كورونا لـ محمد صلاح جاءت سلبية

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الأنجليزي، أن نتيجة مسحة كورونا لمحمد صلاح جاءت سلبية.
وكان اتحاد الكرة المصري أعلن إصابة محمد صلاح خلال معسكر المنتخب الوطني.
وقال كلوب خلال تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديليفربول، " نتيجة مسحة كورونا لمحمد صلاح جاءت سلبية".
وأضاف " من الممكن أن يشارك محمد صلاح في التدريبات ابتداءا من يوم الاثنين، وسيخضع لاختبارات مع
وكان شقيق محمد صلاح ألمح أن نجم ليفربول تعافي من فيروس كورونا قبل أن يؤكد يورجن كلوب الخبر".
وفاز ليفربول على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الانجليزي.
ويلتقي ليفربول مع نظيره اتالانتا يوم الاربعاء في دوري ابطال اوروبا.
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