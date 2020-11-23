يورجن كلوب يعلق على الانتقادات التي يتعرض لها فيرمينو

علق يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي على الانتقادات التي يتعرض لها البرازيلي روبروتو فيرمينو مهاجم الريدز في الفترة الاخيرة. ووصف كلوب الانتقادات التي يتعرض لها فيرمينو بالسخيفة مؤكداً أن المنتقدين ليس لديهم أي أمر آخر يتحدون عنه سوى انتقاد مهاجم ليفربول، وذلك خلال تصريحات صحفية عقب مباراة ليفربول وليستر سيتي. أمر آخر يتحدون عنه سوى انتقاد مهاجم ليفربول، وذلك خلال تصريحات صحفية عقب مباراة ليفربول وليستر سيتي. وفاز ليفربول على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، وشهدت تألق روبرتو فيرمينو الذي سجل الهدف الثالث للريدز. وأضاف كلوب " فيرمينو قدم مباراة رائعة أمام ليستر، وكان واضحاً على وجوه لاعبي ليفربول مدى السعادة بعد تسجيل فيرمينو هدفا أمام ليستر". وواجه فيرمينو انتقادات في الفترة الاخيرة بعد تألق الشاب البرتغالي دييجو جوتا.

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