مدرب المنتخب الأولمبي: مواجهتي كوريا والبرازيل خير تجهيز لأولمبياد طوكيو

كشف أسامة عبدالكريم، مدرب حراس المرمى بالمنتخب الأولمبي، عن مكاسب الفراعنة من وديتي كوريا الشمالية والبرازيل.

وأكد أسامة عبدالكريم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " مواجهتي كوريا والبرازيل خير تجهيز لأولمبياد طوكيو".

وتابع: " حراسة مرمى المنتخب الأولمبي بخير ومبارتي كوريا والبرازيل طمنوني، وسعيد برضا الجماهير في الشارع على أداء المنتخب

الأولمبي".

كشف أسامة عبدالكريم، مدرب حراس المرمى بالمنتخب الأولمبي، عن الاستفادة من الفوز على المنتخب البرازيلي في الودية التي أقيمت في الفترة الماضية استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

وأكد أسامة عبدالكريم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفوز على البرازيل سيكتب في

التاريخ".

وتابع: "منتخب البرازيل هو من طلب مواجهة الفراعنة دون أعباء مالية".

وكشف أسامة عبدالكريم، مدرب حراس المرمى بالمنتخب الأولمبي، مدى استفادة الفراعنة من تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب كورونا.

وأكد أسامة عبدالكريم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " تأجيل أولمبياد طوكيو في صالحنا لتجهيز جميع اللاعبين".

وأوضح: "كان هناك بعض الإصابات والغيابات في صفوف منتخب مصر وتأجيل البطولة في صالحنا لاستعادة بعض اللاعبين المهمين الذين كانوا يعانوا من الإصابة".